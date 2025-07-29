В Подмосковье прошла серия рабочих встреч с представителями негосударственного сектора

28–29 июля 2025 года областной центр дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи организовал серию рабочих встреч с представителями негосударственного сектора из 46 муниципальных образований Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Мероприятия прошли в городских округах Солнечногорск и Люберцы и были направлены на обсуждение ключевых вопросов, касающихся привлечения негосударственных организаций к развитию системы дополнительного образования в регионе.

В ходе встреч в формате открытого диалога участники обсудили механизмы реализации социальных сертификатов и их роль в повышении доступности и качества образовательных услуг. Также был представлен обзор актуальных нормативно-правовых документов, касающихся дополнительного образования, и пошаговый алгоритм размещения программ в единой информационной системе (ЕИС) «Навигатор».

Обсуждение проходило в дружеской и конструктивной атмосфере, что позволило всем сторонам обменяться мнениями и выработать совместные подходы к эффективному взаимодействию государственного и частного секторов. Участники подчеркнули важность сотрудничества для создания современной и эффективной образовательной среды в Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.

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