В Подмосковье прошла олимпиада для учителей математики

21 марта 2026 года в Областном Технолицее им. В. И. Долгих муниципального округа Истра состоялась олимпиада для учителей математики. В мероприятии приняли участие более 200 педагогов из Московской области, сообщает региональный Минобр.

Олимпиада проводилась на трех уровнях: для учителей 5-6 классов, 7-9 классов и 10-11 классов. Задания охватывали широкий спектр тем и были представлены в формате олимпиадных задач, что требовало от участников не только знаний методики преподавания, но и способности анализировать условия задач и находить оптимальные пути решения.

Перед началом олимпиады для учителей были организованы различные математические активности, включая танграм, моделирование и математические игры.

День завершился лекцией от руководителя кафедры Технолицея, посвященной методике преподавания олимпиадной математики в кружках математических классов.