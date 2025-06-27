В Подмосковье прошел второй фестиваль «Жизнь в стиле ЭКО»

Егорьевцы приняли участие в экологическом фестивале «Жизнь в стиле ЭКО», который состоялся на территории лыжной базы спортивной школы «Виктория». Организатором мероприятия выступил молодежный центр «Маяк», сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже второй раз команда центра проводит его совместно с гуманитарным центром «Покров». Это организация, которая помогает нуждающимся семьям, занимается экопросвещением и другими добрыми делами. Так и в этот день егорьевцы могли отдать ставшие ненужными вещи в хорошие руки. Хорошая одежда приглянется посетителям центра, а ветошь направится на переработку. Изюминка центра — необычный мастер-класс «Вторая жизнь старых вещей», на котором местный художник Данила Милк показал участникам фестиваля, как освежить старую одежду при помощи штампов и росписей акриловыми красками.

Уже несколько лет молодежный центр «Маяк» тесно сотрудничает с егорьевским филиалом «Мособллеса». На фестивале и у них была своя локация — лесничие угощали волонтеров чаем из самовара и рассказывали об ответственном отношении к лесному фонду, а также об экологических акциях по лесовосстановлению.

Руководитель егорьевского интерактивного экомузея «МузМус» Евгения Буланова — мастер создавать оригинальные экспонаты из ненужных вещей — провела викторину по растениям, которые встречаются в наших широтах. Ее победители научились создавать декоративные панно при помощи сорняков и краски.

Посетил фестиваль и руководитель АНО «Живое наследие» Генрих Фаляно. Он научил детей сажать кедры и ухаживать за этими полезными растениями.

Волонтеры Подмосковья, задействованные в экологическом направлении работы МЦ «Маяк», показали сценку о бременских музыкантах, которые раскрыли для ребят значение знаков, установленных в лесах, и важность чистоты в местах дикой природы. Также волонтеры провели для гостей множество развлекательных и познавательных игр, которые помогли запомнить простые правила сортировки мусора для его последующей переработки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы на территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.