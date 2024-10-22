В Подмосковье прошел мастер-класс по управлению квадрокоптерами для школьников

Участники студии образовательной робототехники «Квадро» ГГТУ, созданной на базе орехово-зуевского Государственного гуманитарно-технологического университета, посетили Детгородковскую школу Волоколамского городского округа. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Для школьников был организован мастер-класс «Собирай, взлетай и программируй», на котором они познакомились с различными симуляторами полетов и получили первый опыт управления квадрокоптерами.

Активности проходили в спортивном зале, куда пришли все заинтересованные ученики. В рамках занятий школьники осваивали навыки пилотирования: полет по заданной траектории с огибанием препятствий, управление высотой и развороты. Одним из самых интересных моментов мастер-класса стало управление квадрокоптерами в режиме FPV (вид от первого лица), которое позволило каждому участнику ощутить себя настоящим пилотом.

«Пилотировали все, даже те, кто сначала не хотел, а потом и за уши не оттянешь», — поделился один из организаторов. По словам представителей школы, учащиеся были рады получить знания, которые будут полезны как для дальнейшего обучения, так и для потенциальной профессии.

«Проект реализуется при грантовой поддержке «Движения Первых», что делает возможным проведение таких мероприятий, направленных на развитие технических навыков и интереса к робототехнике среди школьников», — отметили представители ГГТУ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.