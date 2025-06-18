В Подмосковье пройдет вебинар «Родительский час»

20 июня в 15:00 пройдет очередной вебинар в рамках просветительского онлайн-проекта министерства образования Московской области «Родительский час». В этот раз темой эфира станет «Безопасное лето» — эксперты расскажут, как уберечь детей от рисков в теплый сезон, на что обратить внимание и как действовать в непредвиденных ситуациях. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, проект «Родительский час» помогает родителям находить ответы на самые актуальные вопросы воспитания. В формате живого диалога ведущие специалисты в области психологии, педагогики и безопасности делятся ценными советами, разбирают сложные ситуации и дают практические рекомендации.

«Мы видим, как растет доверие к этим встречам, как родители активно включаются в обсуждение, задают вопросы и применяют полученные знания в жизни. Это именно тот формат, который помогает семьям чувствовать поддержку и уверенность в вопросах воспитания детей», — отметила заместитель министра образования региона Лариса Сулима.

Спикерами вебинара выступят полковник полиции, заместитель начальника управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Московской области Ольга Кулева и консультант информационного отдела управления экономической безопасности ГУРБ Московской области Владимир Брянцев.

Запись вебинара будет доступна в телеграм-канале корпоративного университета развития образования и официальной группе ВКонтакте. Присоединиться к онлайн-встрече можно по следующей ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.