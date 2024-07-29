В Подмосковье пройдет семинар по маркировке готовой молочной продукции

5 августа специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с ООО «Оператор «ЦРПТ» « Честный знак » проведут онлайн-семинар на тему обязательной маркировки готовой молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Правила вступят в силу с 1 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

С целью информирования и подготовки к нововведениям, принять участие в видеоконференции приглашаются участники оборота молочной продукции — крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные производственные кооперативы, зарегистрированные в Московской области. Производителям расскажут о необходимых действиях при подготовке к обязательной маркировке, этапности введения требований, сроках внедрения и технических решениях, а также ознакомят с мерами ответственности за несоблюдение правил. У участников, в свою очередь, будет возможность задать все интересующие вопросы в рамках встречи.

Подать заявку на участие можно по ссылке. Онлайн-семинар состоится 5 августа в 13:00. В Минсельхозе Московской области уточнили, что обязательная маркировка товаров — гарантия его подлинности и качества. Через специальный штриховой код DataMatrix потребитель может узнать о продукции все с момента производства до прилавка и реализации. Все, что для этого потребуется, это войти в мобильное приложение «Честный знак» и навести камеру на специальный код.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.