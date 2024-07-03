сегодня в 17:30

В Подмосковье пройдет мастер-класс «Создание собственной игры в Roblox»

6 июля в 12:00 в Павловском Посаде для детей 7-14 лет проведут бесплатный мастер-класс «Создание собственной игры в Roblox», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята узнают секреты создания игры Roblox, попробуют себя в роли разработчика и заведут новые знакомства.

Мероприятие позволит раскрыть творческие способности, а также ощутить себя настоящим геймдизайнером.

Также родителям расскажут об увлечениях детей 7-14 лет, трендах текущего года, направлениях профессионального компьютерного образования.

Вход бесплатный. Узнать больше информации о мастер-классе можно по телефону: +7 (496) 432-91-31.

Занятие состоится в компьютерной академии «TOP» по адресу: г. Павловский Посад, ул. Павловская, д. 26 (БЦ «Аленушка»), 3 этаж.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.