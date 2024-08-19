В Подмосковье пройдет конкурс «Лучший лесной пожарный-2024»
Фото - © Комитет лесного хозяйства Московской области
С 10 по 13 сентября в подмосковном Софрино Сергиево-Посадского г. о. на базе ФБУ «Авиалесоохрана» пройдет федеральный этап X Всероссийского конкурса «Лучший лесной пожарный-2024» с международным участием. Об этом сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Честь Подмосковья будет отстаивать Андрей Кузнецов, мастер леса Дмитровского-Талдомского филиала подведомственного Комлесхозу ГАУ МО «Центрлесхоз».
Конкурс состоит из трех этапов:
— физподготовка участников с бегом по пересеченной местности;
— преодоление дистанции спортивного ориентирования в лесной местности;
— преодоление лесопожарной полосы препятствий.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что мониторинг ситуации с природными пожарами с помощью камер с углом обзора в 360 градусов позволил уменьшить площадь распространения возгораний.
«Один из методов — видеомониторинг. У нас есть доступ к 100 камерам, установленным на вышках сотовых операторов в 19 лесничествах Подмосковья. Плюс 50 дронов, которые помогают выявить возгорания в труднодоступных местах», — подчеркнул губернатор.