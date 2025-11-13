сегодня в 18:24

В Подмосковье пройдет IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД для детей

Благотворительный фонд поддержки детей имени «Наташи Едыкиной» с 18 ноября по 18 декабря проведет IX Всероссийский конкурс рисунков по ПДД «Со светофоровой наукой по зимним дорогам детства», приуроченном ко Дню рождения Деда Мороза и направленном на профилактику ДТП в зимний период, сообщает пресс-служба фонда.

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.

Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей в зимний период времени через художественно-эстетические навыки и способности детей.

Конкурсные материалы принимаются согласно положению конкурса строго на электронный адрес: konkurs.pdd@fond-edykina.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.