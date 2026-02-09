В Подмосковье пройдет инклюзивная Масленица для семей с детьми с ОВЗ

Благотворительная Масленица для семей с детьми с ограниченными возможностями здоровья пройдет 18 февраля 2026 года в деревне Слободка Московской области, сообщает пресс-служба организаторов.

Мероприятие станет частью программы «Полянка Радости», направленной на поддержку семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Организатором выступает АНО «Резиденция Матрешки» при поддержке Общественной палаты и Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Праздник объединит народные традиции и инклюзивную атмосферу. Для гостей подготовлены хороводы, старинные игры, творческие мастер-классы и угощения блинами. На площадке будут работать специалисты, готовые оказать консультативную поддержку семьям.

Организаторы отметили, что Масленица помогает укреплять чувство общности и интерес к русской культуре. С 2024 года на территории агроусадьбы «Полянка» прошло 20 мероприятий, которые посетили 1 287 человек.

Участников ждут сюрпризы и подарки. Проект реализуется при поддержке Общественной палаты Московской области и министерства информации и молодежной политики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.



Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.