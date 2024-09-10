В Подмосковье пройдет I Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации»

13 октября 2024 года в молодежном центре «Импульс» в Мытищах пройдет I Всероссийский фестиваль-конкурс «Наследие нации» с номинацией «Моя семья — мы вместе», сообщает пресс-служба организаторов мероприятия.

Целью проведения в 2024 году «I Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации» с номинацией «Моя семья — мы вместе» является не только укрепление института семьи, но и привлечение внимания общества к истокам и традициям национальных культур, сохранение традиционных российских ценностей при участии семейных творческих коллективов.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются отдельные исполнители, творческие коллективы детских музыкальных школ, детских школ искусств, домов и центров детского, народного творчества, участники художественной самодеятельности Домов, Дворцов культуры и клубов, музыкальных и общеобразовательных школ, преподаватели коллективов художественного творчества и другие. Люди старшего поколения, занимающиеся художественным творчеством в различных жанрах искусства, а также творческие коллективы людей старшего поколения.

Финансовые расходы по организации и проведению фестиваля-конкурса возлагаются на АНО Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».

Дата и место проведения «I Всероссийского фестиваля-конкурса «Наследие нации» согласовано с руководством:

13 октября 2024 г., Молодежный центр «Импульс», МО, г. Мытищи, ул. Силикатная д. 12;

23 ноября 2024 г., МУК Дворец Культуры имени Воровского, МО, г. Раменское, ул. Воровского д. 4.

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