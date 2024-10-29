В Подмосковье пройдет форум «Производительность труда и наставничество»

Участники региональных этапов конкурса «Лучшие практики наставничества» приглашаются на форум «Производительность труда и наставничество» . Он пройдет 28 ноября в Московской области на базе Мастерской управления «Сенеж», сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Для слушателей выступят более 40 спикеров — эксперты по выстраиванию передовых систем наставничества в сырьевых компаниях, обрабатывающей и пищевой промышленности, строительной и транспортной сфере, индустрии гостеприимства.

Площадка соберет порядка 700 представителей бизнеса — участников конкурса «Лучшие практики наставничества». Регистрация продлится до 25 ноября.

«Наставничество — важный элемент культуры непрерывных улучшений, которую прививаем на предприятиях национального проекта „Производительность труда“, поэтому на протяжении шести лет мы проводили конкурс „Лучшие практики наставничества“. Он охватил более 2 тыс. компаний. Наставник в нашем нацпроекте — тот, кто работает с главной ценностью любого предприятия — с человеком. Не просто передает компетенции, а меняет мышление персонала и отношение к работе, выстраивает социальные связи между разными поколениями работников, создает условия для их самореализации и внедрения новаторских решений. Тем самым приумножает социальный капитал предприятий, помогает бизнесу зарабатывать больше и быстрее, развивать целые отрасли и экономику в целом. На форуме „Производительность труда и наставничество“ мы подведем итоги конкурса этого года и обсудим подходы к развитию наставничества на предприятиях», — сказал заместитель министра экономического развития Мурат Керефов.

Итоги федерального этапа конкурса «Лучшие практики наставничества», который организуется ежегодно в рамках национального проекта «Производительность труда», будут подведены в рамках форума. 15 победителей и призеров определят в пяти номинациях:

«Прорывные технологии повышения производительности труда»;

«Профессиональное развитие молодежи»;

«Цифровые инновации на предприятии»;

«Лучшие практики наставничества по повышению производительности труда»;

«Наставничество в индустрии гостеприимства».

Форум «Производительность труда и наставничество» организует Минэкономразвития России совместно с Правительством Московской области.

Цель конкурса «Лучшие практики наставничества» национального проекта «Производительность труда» — выявление и распространение передового практического опыта наставничества. Он популяризирует организационные решения для повышения производительности труда, а также создает условия для раскрытия и эффективного использования личностного и профессионального потенциала работников организаций. В федеральном этапе конкурса принимают участие 90 финалистов региональных этапов, которые прошли в 71 субъекте РФ с 10 мая по 30 июля 2024 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.