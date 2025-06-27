В Подмосковье пройдет фестиваль «Взлет.Пикник» в честь завершения сезона олимпиад

В областной гимназии имени Е. М. Примакова 29 июня состоится фестиваль «Взлет.Пикник», посвященный завершению олимпиадного сезона 2024–2025 учебного года в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Фестиваль соберет победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников, тренеров, преподавателей и выпускников образовательного центра «Взлет». Всего в мероприятии будут участвовать 730 человек.

В 14:00 начнется регистрация гостей. Открытие фестиваля состоится в 14:30: запланирована церемония награждения тренеров сборных команд Московской области, тренеров-выпускников и кураторов олимпиадных команд.

После официальной части участников ждут разнообразные активности: тематические фотозоны, фуд-корт, мастер-классы и лаундж-пространства. Завершится день праздничной дискотекой, которая начнется в 16:30.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

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