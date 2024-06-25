В Подмосковье пройдет Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Подмосковье при поддержке «Единой России» с с 25 по 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Ярмарки трудоустройства состоятся в 18 городах региона. Также на онлайн-площадке Центра занятости населения будет организована специальная платформа.

«19 площадок, сотни работодателей, тысячи вакансий — это прекрасная возможность для соискателей найти работу мечты в своем регионе, а для выпускников школ, колледжей и вузов — это возможность познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда. Федеральный этап ярмарки трудоустройства пройдёт в Подмосковье в последнюю неделю июня и охватит почти треть городских округов региона», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Основные мероприятия Ярмарки трудоустройства запланированы на 28 июня. В этот день для посетителей будут доступны сразу три крупные площадки. Например, в Одинцово свои вакансии представят около 40 крупных работодателей.

Первый заместитель секретаря Московского областного регионального отделения «Единой России», депутат Мособлдумы Денис Перепелицын отметил, что это мероприятие ежегодно становится одним из ключевых в вопросе обеспечения граждан достойными рабочими местами и развитии профессиональных навыков.

«Для „Единой России“ вопрос стимулирования рынка труда является одним из приоритетных. Относительно недавно это направление было выделено в отдельный проект „Моя карьера с Единой Россией“. Благодаря ярмарке трудоустройства молодые специалисты, опытные работники и желающие изменить свою профессиональную сферу деятельности, смогут найти новые возможности для развития и выбора профессии. Это не только способствует дальнейшему развитию ситуации в регионе, но и создаст благоприятную атмосферу для социальной стабильности», — сказал Денис Перепелицын.

Одной из основных точек также станет Ледовый дворец им. В. М. Боброва в Ступино. Здесь мероприятие состоится 25 июня. Помимо предложений от работодателей в программе запланированы мастер-классы, тренинги, круглые столы для представителей организаций и лекции.

Масштабные ярмарки трудоустройства пройдут и в офисах Центра занятости Подмосковья в Подольске и Ногинске.

Для тех, кто не сможет приехать лично на встречу с работодателями, в дополнение к 18 площадкам в городских округах, Центр занятости Подмосковья организует онлайн-ярмарку трудоустройства, она будет доступна 26 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.