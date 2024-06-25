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В Подмосковье пройдет экспедиция ВОО «Союз отцов» Год семьи — дорогами России»

Всероссийская общественная организация поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз Отцов» активно занимается вопросами продвижения активности отцов в России с 2016 года. В период с 11 по 13 июля экспедиция будет в Московском регионе (предварительно 12 июля из Ржева в Москву и 13 июля из Москвы в Тверь). Об этом сообщает пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья.

Цель поездки — показать масштаб страны с ее природными красотами, историческими памятниками и многонациональным народом, знакомство с семейными традициями, рассказ о людях и семьях, внести вклад в единение народов России.

В ходе поездки корреспондент ВОО «Союз Отцов» посетит исторические и природные памятники, мемориалы, православные храмы, мечети, дацаны, станет гостем на мероприятиях «День Петра и Февронии», «Движение.Урал», «Суздаль Блюз», «Балтик Ралли».

В маршруте поездки города: Чита, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Ижевск, Челябинск, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Суздаль, Муром, Владимир, Санкт-Петербург, Выборг, Москва, Калуга, Воронеж, Ростов-на Дону, Донецк, Луганск, Севастополь, Краснодар, Ставрополь, Владикавказ, Грозный, Махачкала, Москва, Волгоград и другие города России.

Информационную поддержку экспедиции и помощь оказывает общероссийское общественногосударственное движение «Движение Первых» и национальная родительская ассоциация.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.