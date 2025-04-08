В Подмосковье пройдет единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

12 апреля в колледжах и вузах Московской области — участниках федерального проекта «Профессионалитет» — состоится единый день открытых дверей (ЕДОД). В мероприятии примут участие более 42 тысяч человек, среди них — школьники из 900 школ Подмосковья, их родители, педагоги и представители работодателей. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

ЕДОД пройдет на площадках 36 колледжей и 2 вузов, объединенных в 17 образовательных кластеров по 12 ведущим отраслям экономики. Основными событиями станут родительские собрания с участием представителей министерства образования Московской области, работодателей и образовательных организаций, а также экскурсии в формате профессиональных проб на ведущие предприятия региона: Авиационная корпорация «Рубин», НПО «Машиностроение», Мособлэнерго и другие. Учащиеся смогут поучаствовать в профиквестах, викторинах, получить первый практический опыт и сделать осознанный выбор будущей профессии.

На площадках будут работать амбассадоры «Профессионалитета»: они проведут классные часы и расскажут о поступлении в колледжи.

Накануне мероприятия в социальных сетях стартует флешмоб «Спешу в СПО», в рамках которого будут представлены инновационные лаборатории и мастерские всех 17 кластеров.

В рамках кластера «Средства массовой информации и коммуникационные технологии» планируется выступление Андрея Чистова, директора Ногинского колледжа и призёра федерального этапа конкурса «Мастер года — 2021». Ногинский колледж представит школьникам уникальные возможности: от программирования летательных аппаратов до создания 3D миров и телеграм-ботов. Участников ждет экскурсия по современным учебно-производственным площадкам.

Также в рамках мероприятий амбассадоры проекта встретятся со школьниками городского округа Серпухов и проведут профориентационную игру «Калейдоскоп профессий», посвященную направлениям «Машиностроение» и «Индустрия робототехники».

В Раменском колледже учащиеся вместе с наставниками смогут попробовать себя в компетенциях «3D-моделирование» и «Полимеханика и автоматизация». Эти активности станут частью внеурочной программы «Россия — мои горизонты».

Электростальский колледж, представляющий кластер «Атомная отрасль», организует интеллектуальную игру «Атомный КВИЗ» и практикоориентированную игру АНТИ-КВИЗ «Создай свой Атом». Участники соберут модели атомов, применяя знания различных профессий.

В Сергиево-Посадском колледже школьники смогут попробовать себя в роли сварщика и научиться управлять роботом-сварщиком.

Истринский педагогический колледж готовит тренинг по ораторскому искусству и мастер-классы по робототехнике и художественному творчеству.

Дмитровский техникум представит будущим абитуриентам профессиональные пробы по направлениям «Пожарная безопасность» и «Сестринское дело», в том числе интерактивные занятия по оказанию первой помощи.

В Мытищинском колледже школьники смогут испытать сварочные тренажеры, узнают, как писать программы для станков с ЧПУ, познакомятся с устройством 3D-принтера и лазерного маркиратора.

В Наро-Фоминском техникуме пройдет флешмоб «Спасибо наставнику» с участием более 250 студентов и фотовыставка «Я и искусственный интеллект: профессия в кадре».

Физтех-колледж предложит погружение в технологии искусственного интеллекта: создание уникальных промптов (запросов для нейросетей), генерация музыки, разработка чат-ботов и многое другое.

В авиационном техникуме им. В. А. Казакова пройдут профессиональные пробы, мастер-классы по инженерному дизайну и электронике, а также фотовыставка, посвященная 85-летию СПО. Учащиеся также посетят АО «РПЗ» — предприятие, которое является ведущим партнером кластера.

В Колледже «Коломна» школьники смогут принять участие в профессиональном тестировании, профессиональных пробах и мастер-классах по многим профессиям: от наладчика станков до специалиста по информационной безопасности.

В Подмосковном колледже «Энергия» абитуриенты поучаствуют в мастер-классах по мехатронике, робототехнике, беспилотным авиационным системам и аддитивным технологиям. Кроме того, запланированы ярмарка вакансий, флешмоб «Один день из жизни студента» и выставка «Я — профессионал».

В Люберецком техникуме кластер «Машиностроение (авиастроение)» проведет мастер-классы по 3D-моделированию и применению композитных материалов на примере беспилотников.

В ведомстве отметили, что единый день открытых дверей станет масштабной площадкой, где школьники смогут получить представление о современном профессиональном образовании и сделать первый шаг к выбору будущей профессии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.