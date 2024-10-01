В Подмосковье пройдет единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

19 октября в Подмосковье состоится единый день открытых дверей Федерального проекта «Профессионалитет». Мероприятие начнется с Всероссийского классного часа «Профессионалитет: ты в хорошей компании», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках этого дня школьники смогут посетить колледжи и техникумы, где реализуются инновационные образовательные программы, и узнать о возможностях ускоренного обучения и освоения востребованных профессий. Участников ожидают экскурсии на производство, мастер-классы, профессиональные пробы и встречи с представителями предприятий, а также множество других интересных мероприятий.

С 1 сентября 2024 года проект «Профессионалитет» реализуется в Московской области на базе 36 профессиональных образовательных организаций и 7 структурных подразделений вузов по различным отраслям, включая авиастроение, машиностроение, металлургию, радиоэлектронику, сельское хозяйство, топливно-энергетический комплекс, туризм и сферу услуг, средства массовой информации и коммуникационные технологии, а также правоохранительную сферу и управление.

«Этот день станет отличной возможностью для молодежи погрузиться в мир профессионального образования и сделать осознанный выбор своей будущей профессии», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.