В Подмосковье производитель премиальных сыров открывает экскурсии по заводу

Гости предприятия смогут узнать про все этапы производства сыра, начиная с переработки сырого молока, заканчивая готовым продуктом, посетить дегустационный зал с панорамным видом на сырохранилища, отведать лучшие образцы сыра под руководством опытного фромажера и научиться готовить изысканные сырные закуски вместе с шеф-поваром.

«Региональный сельский туризм с каждым годом приобретает все большие масштабы — запускаются экскурсионные программы, открываются новые туристические объекты. Стоит отметить, что загородный семейный отдых на молочных, сырных и других фермах, а также экскурсии по предприятиям пользуются высоким спросом у жителей и гостей региона», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

«Мы хотим быть еще ближе к нашему потребителю, показать действительную ценность продукта, и с гордостью рассказывать о любимом деле. Сыроварение и культура потребления сыра — это особенная ветвь гастрономического искусства, а искусством надо делиться, его нужно показывать и продвигать», — рассказала управляющий партнер группы компаний «Рота» Алла Налча (Саблина).

В Минсельхозпроде Московской области сообщили, что «Рота-Агро» является предприятием полного цикла, занимается молочным животноводством, растениеводством, производством сыра и виноделием. Все сыры изготавливаются из собственного молока, доставляемого из животноводческого комплекса дважды в сутки, после утренней и вечерней дойки. Продукция компании неоднократно подтверждала высочайшее качество на престижных российских и международных конкурсах, занимая самые высокие места. В настоящее время компания предлагает несколько направлений гастрономических экскурсий, подробности — на сайте производителя.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что развитию турбизнеса в регионе помогут внедренные меры поддержки.

По словам главы региона, в области действует программа, которая позволяет за 1 рубль получить землю на развитие туризма, обеспечение рекреационных зон или строительство отеля.