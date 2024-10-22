В Подмосковье проходят занятия по профилактике эмоционального выгорания педагогов

В колледже «Подмосковье» стартовали занятия по профилактике психоэмоционального выгорания у педагогов. Первое мероприятие этого учебного года прошло во всех структурных подразделениях колледжа и было посвящено теме «Профилактика стресса в педагогической деятельности», сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.

Основная цель занятий — укрепление психического здоровья педагогов и предупреждение стрессовых ситуаций и эмоционального выгорания.

Участники освоили практические упражнения для восстановления сил и оптимизации эмоционального состояния, а также познакомились с техниками планирования и эффективной профессиональной деятельности. Занятия включали тренинги, мастер-классы, игровые и интерактивные формы обучения. Среди методов использовались арт-терапия, работа с метафорическими картами, ролевые игры и медитативное рисование.

«Мы использовали технику право-полушарного рисования, которая помогает раскрепоститься, войти в состояние потока и снять творческий блок. Это также прекрасный способ провести время с коллегами», — поделилась социальный педагог колледжа «Подмосковье» Дина Войтович.

Занятия по профилактике стресса помогают педагогам выстраивать эффективные коммуникативные контакты и поддерживать психологическую готовность к профессиональной деятельности, что оказывает значительное влияние на их успех и устойчивость в педагогической практике.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.