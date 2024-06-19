В Подмосковье проходит онлайн-конкурс для предпринимателей

В Московской области с 13 июня по 23 августа проходит онлайн-конкурс, нацеленный на развитие креативных продуктов и развитие креативной экономики. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья.

Участников конкурса в течение 6 недель ждет креативное окружение, правильные коллаборации, образовательный трек, мелкогрупповая работа с экспертом и наставником. Победители получат сертификаты на развитие бизнеса.

Стать участником кубка могут: индивидуальные предприниматели (ИП); самозанятые граждане; общества с ограниченной ответственностью (ООО).

От одного участника кубка можно представить один бизнес-проект сферы креативных индустрий, результатом которого является креативный продукт, направленный на улучшение окружающей среды или жизни людей, благоустройство, повышение культурной нравственности общества, воспитания традиционных ценностей и знания истории страны и локальной территории. Поставленные цели проекта можно достигать через одежду, аксессуары, книги, ТВ, кино, журналы и газеты, ролики, музыку, приложения, игры, рекламу, сувениры, арт, народные промыслы, исполнительское искусство, дизайн, декор и др.

Участники будут соревноваться в 3-х номинациях кубка: стартап (до 1 года); становление (от 1 года до 3-х лет); успех (более 3-х лет).

Участие бесплатно. Заявки принимаются до 14 июля.

Регистрации и более подробная информация о кубке доступна на странице мероприятия: https://art-mosreg.ru.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее говорил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«За год в отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.