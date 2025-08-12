В Подмосковье продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы

сегодня в 12:22

Гроза продолжит греметь в Подмосковье 12 августа. Из-за этого в области объявлен «желтый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о непогоде будет действовать до 21 часа 12 августа. В это время в Московской области ожидается гроза, местами выпадут осадки.

«Желтый» — второй уровень, предупреждающий население о потенциально опасной погоде.

Ранее синоптик спрогнозировал, что вторая декада августа в Московском регионе будет прохладной. Днем температура будет составлять плюс 19 — плюс 25 градусов, ожидаются частые дожди.