В Подмосковье пробудились первые гадюки

Весна в Подмосковье — это не только первые подснежники, пение птиц, но и время пробуждения от зимней спячки змей. Это означает, что нужно быть особенно внимательными на прогулках в лесу и даже на собственном участке, сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«В то время, когда природа начинает пробуждаться от зимнего сна, важно помнить о выходящих из анабиоза холоднокровных. В их числе одними из первых просыпаются ядовитые гадюки, — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — После долгих зимних месяцев гадюки выползают погреться на первом весеннем солнце. Их можно встретить где угодно: на камнях, бревнах, лесных тропинках. Главное — вовремя распознать нежелательного гостя и не перепутать его с безобидным ужом».

В Подмосковье, помимо гадюки обыкновенной, обитают и другие виды змей, такие как медянка обыкновенная и уж обыкновенный. Все три змеи занесены в Красную книгу Московской области, и ядовитой среди них является только первая, с которой зачастую путают безобидного ужа. Отличить их друг от друга не составит особого труда: уж имеет характерные желтые «очки» на голове и округлую голову, зрачки — круглые, в то время как гадюка имеет треугольную голову и вертикальные сплюснутые зрачки.

Укус гадюки обыкновенной довольно болезненный, но не смертельный. Если неприятное «знакомство» с гадюкой все же состоялось, необходимо вызвать скорую помощь, а до приезда врачей соблюдать покой, приложить холод на место укуса, принять антигистаминные препараты, пить больше простой воды и ни в коем случае не пытаться самостоятельно высосать яд.

Гадюка обыкновенная активна днем и встречается в городских округах Клин, Орехово-Зуевский, Павлово-Посадский, Богородский, Сергиево-Посадский, Серпухов и Талдомский, а также на территориях муниципальных округов Егорьевск, Зарайск, Луховицы, Серебряные Пруды, Шатура, Лотошино, Можайский.

Во избежание нежелательных встреч с непрошенными гостями на дачных участках рекомендуется поддерживать их в ухоженном состоянии: регулярно окашивать траву, не допускать замусоривания территории, не складировать спиленные деревья и бревна, засыпать ямы.

«Змеи — неотъемлемая часть экосистемы. Уничтожение этих рептилий не только противозаконно, так как уж обыкновенный, гадюка обыкновенная и медянка занесены в Красную книгу Московской области, но и наносит вред природе. Если на своем пути вы повстречали змею, не спешите ее убивать, просто аккуратно обойдите или уберите в сторону длинной палкой. В лесу надевайте высокую обувь из плотного материала, и прогулка будет безопасной», — заключил Виталий Мосин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.