В Подмосковье приспустили флаги из солидарности с Севастополем - Воробьев
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В Подмосковье в день траура 24 июня приспустили флаги из солидарности с Севастополем, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы все прекрасно видим уровень террористических угроз, уровень агрессии западных сил. В том числе на наши мирные города», - сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По словам Воробьева, все, что касается безопасности, сегодня имеет принципиально важно значение.
Украина 23 июня ударила по городскому пляжу Учкуевка под Севастополем кассетными ракетами ATACMS производства США. В результате атаки погибли 4 человека, еще ранен 151. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Крыму и Севастополе в понедельник объявлен траур.