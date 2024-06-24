В Подмосковье приспустили флаги из солидарности с Севастополем - Воробьев

В Подмосковье в день траура 24 июня приспустили флаги из солидарности с Севастополем, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы все прекрасно видим уровень террористических угроз, уровень агрессии западных сил. В том числе на наши мирные города», - сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

По словам Воробьева, все, что касается безопасности, сегодня имеет принципиально важно значение.

Украина 23 июня ударила по городскому пляжу Учкуевка под Севастополем кассетными ракетами ATACMS производства США. В результате атаки погибли 4 человека, еще ранен 151. По данному факту возбуждено уголовное дело. В Крыму и Севастополе в понедельник объявлен траур.