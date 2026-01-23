В Подмосковье приняли закон о поддержке деятельности студенческих отрядов

Московская областная Дума в ходе 127-го заседания приняла закон, направленный на развитие деятельности студенческих отрядов и формирование в Подмосковье правовой основы их государственной поддержки. Документ определяет ключевые направления государственной политики в сфере студенческих отрядов и закрепляет механизмы их взаимодействия с органами власти, образовательными организациями и работодателями.

«Пять лет назад мы вместе со студенческими отрядами начали этот путь — вместе выстраивали работу, придумывали проекты и помогали ребятам расти. Сегодня студенческие отряды Московской области — это большая, дружная и сплоченная команда, объединяющая более 7,5 тысяч активных, талантливых и целеустремленных молодых людей. Они строят, учат, помогают. Они восстанавливают школы в Луганске, поддерживают семьи участников специальной военной операции, проводят „Снежный десант“, участвуют в патриотической и добровольческой деятельности по всей стране. Это будущие учителя, строители, IT-специалисты, медики, проводники и мастера сервиса — те, кто уже сегодня развивает Подмосковье» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Деятельность студенческих отрядов выстроена как комплексная система, в рамках которой участники получают возможность официального трудоустройства в каникулярные периоды, а также вовлекаются в общественную, добровольческую, патриотическую, культурную и образовательную деятельность в течение всего года.

В структуру регионального отделения входят педагогические, строительные, сервисные, сельскохозяйственные, производственные, медицинские отряды, отряды проводников, трудовые отряды подростков и специализированные направления. Всего в Подмосковье функционирует более 140 студенческих отрядов на базе свыше 50 образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования.

Важным аспектом закона является создание Совета по взаимодействию со студенческими отрядами. В его состав войдут представители органов власти, образовательных учреждений, работодатели и сами бойцы РСО. Совет станет постоянной площадкой для выработки инициатив, обсуждения вызовов и совместного поиска решений.

На протяжении последних пяти лет Министерство информации и молодежной политики Московской области оказывает движению системную поддержку. Ежегодно проекты РСО получают грантовую помощь в рамках конкурса, проводимого Министерством совместно с Фондом президентских грантов. За это время на реализацию инициатив студенческих отрядов выделено более 7 миллионов рублей.

Значительное место в деятельности студенческих отрядов занимает участие в социально ориентированных и патриотических проектах, включая адресную помощь ветеранам, поддержку семей участников специальной военной операции, реализацию добровольческих акций и всероссийских инициатив, таких как «Снежный десант РСО».

«В преддверии Дня студента депутаты Московской областной Думы приняли важный закон о поддержке деятельности студенческих отрядов. Это означает, что у студентов появится больше возможностей для выбора рабочих мест и участия в значимых проектах. Создание координационного Совета станет своего рода мостом между участниками движения и органами власти — на этой площадке можно будет выдвигать инициативы, детально обсуждать проблемные вопросы и совместно находить решения», — отметил руководитель студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.