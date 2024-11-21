В Подмосковье пресекают действия УК в части неисполнения вступившего в силу ФЗ

Заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Эдуард Сущенко выступил с докладом на круглом столе комитета Совета Федерации РФ по экономической политике, посвященному правоприменительной практике в части работы операторов связи в МКД. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участие в мероприятии приняли представители министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также «Ростелеком», «МТС», «ВымпелКом», «МегаФон».

«Операторы связи присутствуют во всех МКД, где проживают жители. Как правило в домах их 2 и более. Иногда мы сталкиваемся с нарушениями со стороны управляющих организаций в части недопуска операторов связи в МКД, монтаже, эксплуатации и демонтаже сетей связи. По каждому случаю проводим профилактические мероприятия с управляющими организациями. В случае неисполнения норм ФЗ, они могут быть привлечены к административной ответственности. Также в рамках сегодняшнего заседания комитета Совета Федерации РФ обсуждались и другие вопросы реализации нормативных правовых актов», — сказал Эдуард Сущенко.

В соответствии с Федеральным законом № 67:

Размещение оператором связи сетей связи в МКД осуществляется без взимания платы;

Правила взаимодействия между оператором связи и УО утверждено постановлением правительства РФ;

Сети связи в МКД не являются общедомовым имуществом;

Монтаж, эксплуатация и демонтаж сетей связи в МКД осуществляется без общего собрания собственников;

Вред, причиненный общему имуществу в МКД подлежит возмещению оператором связи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что задача властей региона — найти с управляющими компаниями (УК) умные и эффективные решения, которые позволяют создавать комфортные условия жизни.

«Наш сегодняшний семинар организован, чтобы выработать вместе модель функционирования управляющих компаний, понять, что нужно сделать для улучшения их деятельности. Наша команда старается делать максимально открытой свою работу — это касается и «Добродела», и нашего проекта, который предполагает предоставление услуг управляющих компаний в МФЦ», — сказал Воробьев.

Он добавил, что УК всегда находятся в гуще событий, а потому им особенно важно развиваться в своей работе. От этого зависит доверие людей.