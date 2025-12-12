В Подмосковье предупредили об угрозах при неиспользовании номера телефона

Неиспользуемый номер телефона может стать угрозой безопасности, если его передадут другому абоненту, что может привести к взлому аккаунтов и потере данных, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Операторы связи могут заблокировать SIM-карту при отсутствии активности от 90 до 180 дней, даже если на балансе есть средства. После этого номер может быть выдан другому пользователю, который получит доступ к сервисам, где ранее использовался этот номер: банковские приложения, соцсети, электронные кошельки и государственные порталы.

Это создает риск взлома аккаунтов, поскольку новый владелец номера сможет получать SMS-коды для восстановления доступа к профилям и финансовым данным.

Чтобы обезопасить себя, необходимо составить список сервисов, где используется номер, и обновить контактные данные. Важно уведомить банк о смене номера, чтобы исключить возможность получения доступа к счетам третьими лицами. Также рекомендуется обновить профиль на портале «Госуслуги» через приложение банка, личный кабинет или офис МФЦ.

Особое внимание стоит уделить электронной почте: необходимо удалить старый номер из способов восстановления доступа, чтобы предотвратить несанкционированный сброс пароля.

Главное управление региональной безопасности Московской области напоминает, что своевременное обновление контактных данных поможет сохранить конфиденциальность и защитить персональные данные.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что с начала 2024 года в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.