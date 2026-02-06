В Подмосковье построят Дом культуры и образовательный кластер

Депутаты Государственной умы от партии «Единая Россия» на прошедшей неделе сообщили о запуске новых объектов образования и культуры в Подмосковье, включая Дом культуры в Бронницах и образовательный кластер в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба местного отделения партии «Единая Россия».

В Подмосковье продолжается реализация проектов по развитию социальной инфраструктуры. Депутаты Госдумы от «Единой России» подвели итоги работы в округах региона.

В Бронницах планируется строительство нового Дома культуры. Депутат Александр Коган провел встречу с педагогами гимназии имени А.А. Пушкина, где обсудил вопросы реконструкции здания и поддержал инициативу создания современного студенческого кампуса. По словам Когана, действующие площадки не справляются с запросами жителей, особенно молодежи.

В Сергиевом Посаде появится образовательный кластер на базе бывшего аграрного колледжа. Депутат Денис Кравченко сообщил, что проект объединит вуз, колледж, школу, детский технопарк, центр креативных индустрий и традиционных ремесел. В новом комплексе также планируется открытие школы-пансиона для детей участников СВО.

В других городах региона продолжается обновление образовательных учреждений. В Королеве депутат Сергей Пахомов проверил ход капитального ремонта школы №1 и детского сада на улице Пионерской. В Электростали Геннадий Панин проконтролировал ремонт музыкальной школы, где появятся новые классы и репетиционные зоны.

Депутаты отметили, что работа ведется в тесном взаимодействии с региональными и муниципальными властями, а выполнение наказов избирателей остается приоритетом Народной программы партии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.



«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.