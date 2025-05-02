В Подмосковье после снегопада выросли 15-сантиметровые сугробы

В Московском регионе прошел сильный снегопад, в некоторых районах Подмосковья выросли сугробы высотой в 15 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он добавил, что самые большие сугробы на севере Московской области: в Клину и Дмитрове — 15 см, в Волоколамске — 10 см. Кроме того, в Истре снежный покров составил 6 см, в Можайске — 1 см.

По словам синоптика, за последние 36 часов в столице выпало 43 мм, или 70% от майского объема. Из-за аномального похолодания и выпадения рекордного количества осадков в мегаполисе тоже появились сугробы: на базовой метеостанции ВДНХ — 7 см, в Тушине — 2 см, МГУ — 10 см.

В Московской области за прошлую ночь выпало 35% от майской нормы осадков, в столице — 22% от месячной нормы.