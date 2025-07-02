В Подмосковье подвели итоги олимпиады учителей математики

В гимназии имени Е. М. Примакова состоялся финал IV Подмосковной олимпиады учителей математики. В нем приняли участие более 90 педагогов из 33 округов Московской области, а также из Москвы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области. Организатором выступил Образовательный центр «Взлет», сообщили в пресс-службе Минобразования региона.

Цель олимпиады — развитие профессиональных навыков педагогов, популяризация математики и создание сообщества учителей, работающих с одаренными школьниками.

Соревнование проходило в двух треках: основной — по итогам дистанционного отбора, и «Лига чемпионов» — для призеров прошлых лет.

Абсолютным победителем «Лиги чемпионов» стал Максим Голубев из физтех-лицея им. П. Л. Капицы (г. о. Долгопрудный). Также победили Алексей Дегтярев (физтех-лицей, Долгопрудный) и Борис Цорин (школа №16, г. о. Балашиха).

В основном треке победу одержал Глеб Дильман (г. Москва), а также призовые места заняли Маргарита Шереметьева (школа «Президент», г. о. Одинцовский) и Михаил Магнитский (СОШ № 20, г. о. Королев).

«Я прошел в очный этап автоматически, как абсолютный победитель прошлого года. Нужно было решить задачи и проанализировать чужие решения — это помогает проверить не только знание математики, но и умение оценивать работу других», — рассказал Голубев.

Также в рамках олимпиады прошел образовательный семинар. С лекцией о вероятностных методах оценки олимпиадных задач выступил кандидат физико-математических наук, учитель математики Сергей Колчанов.

Полный список призеров опубликован на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям.

«Не было школы, в которую я бы приехал, уверен, что и главы, где не отмечалась бы важность поддержки оплаты жилья новым преподавателям, новым учителям. Мы видим, что эта статья расходов заметно растет, но без, соответственно, заботы, внимания по этому направлению, будет крайне сложно укомплектоваться качественными кадрами», — отметил Воробьев.