В Подмосковье подвели итоги областного конкурса среди молодых учителей
Фото - © Министерство образования МО
С 2 по 5 декабря на базе Государственного гуманитарно-технологического университета и гимназии № 15 Орехово-Зуевского городского округа прошел областной конкурс «Педагогический дебют-2025» для молодых учителей со стажем до 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
В этом году в конкурсе приняли участие 54 педагога — победители муниципальных этапов. Среди участников наиболее активно были представлены учителя начальных классов, истории и обществознания, математики и иностранного языка. В рамках конкурсных испытаний участники делились своим педагогическим опытом, демонстрировали профессиональное мастерство на учебных занятиях и обсуждали современные подходы к образованию.
По итогам победителями областного конкурса стали:
- Юлия Гусева, учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов г. о. Подольск;
- Максим Догадов, учитель русского языка и литературы школы № 27 г. о. Балашиха;
- Илья Кувшинов, учитель математики Центра образования «Старокупавинский лицей» г. о. Богородский;
- Ольга Михеева, учитель биологии гимназии г. о. Павлово-Посадский;
- Игорь Мостовый, учитель информатики и математики лицея № 4 г. о. Коломна.
Победители в номинации «Начало начал»:
- Виктория Леонова, учитель английского языка лицея им. Д. И. Менделеева г. о. Клин;
- Дарья Панюкова, учитель начальных классов Образовательного центра «Вершина» г. о. Красногорск;
- Дарья Сурикова, учитель начальных классов школы № 3 г. о. Щелково;
- Арсений Шейкин, учитель истории и обществознания школы «Горки-Х» г. о. Одинцовский.
В ведомстве добавили, что основной целью конкурса стало создание условий для самореализации молодых педагогов, а также формирование активной гражданской позиции и профессионального подхода к улучшению системы образования.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.
Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».