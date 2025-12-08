В Подмосковье подвели итоги областного конкурса среди молодых учителей

сегодня в 15:43

С 2 по 5 декабря на базе Государственного гуманитарно-технологического университета и гимназии № 15 Орехово-Зуевского городского округа прошел областной конкурс «Педагогический дебют-2025» для молодых учителей со стажем до 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В этом году в конкурсе приняли участие 54 педагога — победители муниципальных этапов. Среди участников наиболее активно были представлены учителя начальных классов, истории и обществознания, математики и иностранного языка. В рамках конкурсных испытаний участники делились своим педагогическим опытом, демонстрировали профессиональное мастерство на учебных занятиях и обсуждали современные подходы к образованию.

По итогам победителями областного конкурса стали:

Юлия Гусева, учитель истории и обществознания гимназии имени Подольских курсантов г. о. Подольск;

Максим Догадов, учитель русского языка и литературы школы № 27 г. о. Балашиха;

Илья Кувшинов, учитель математики Центра образования «Старокупавинский лицей» г. о. Богородский;

Ольга Михеева, учитель биологии гимназии г. о. Павлово-Посадский;

Игорь Мостовый, учитель информатики и математики лицея № 4 г. о. Коломна.

Победители в номинации «Начало начал»:

Виктория Леонова, учитель английского языка лицея им. Д. И. Менделеева г. о. Клин;

Дарья Панюкова, учитель начальных классов Образовательного центра «Вершина» г. о. Красногорск;

Дарья Сурикова, учитель начальных классов школы № 3 г. о. Щелково;

Арсений Шейкин, учитель истории и обществознания школы «Горки-Х» г. о. Одинцовский.

В ведомстве добавили, что основной целью конкурса стало создание условий для самореализации молодых педагогов, а также формирование активной гражданской позиции и профессионального подхода к улучшению системы образования.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.



Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят – проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».