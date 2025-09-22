В Подмосковье подвели итоги II этапа олимпиады по пилотированию БПЛА

20 сентября в гимназии № 21 города Электросталь состоялся второй зональный этап олимпиады Московской области по пилотированию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Мероприятие объединило 26 школьников из различных муниципалитетов Подмосковья, продемонстрировавших свои навыки в области ручного пилотирования, сообщает пресс-служба министерства образования региона.

Участники соревнований выполняли задания на точность полета, включая маневр «восьмерка» и облет препятствий без касаний. Каждый полет оценивался по критериям: точность взлета, соблюдение маршрута, удержание высоты и плавность посадки.

По итогам зонального этапа были определены победители и призеры, которые получили возможность продолжить участие в областном этапе соревнования.

В номинации «Без использования FPV» в младшей возрастной группе (7–13 лет) первое место занял Юлиан Гастюнин из гимназии № 21 (г.о. Электросталь). В старшей возрастной группе (14–18 лет) победителем стал Владислав Горбачев из Центра образования «Богородский» (Богородский округ).

В номинации «С использованием FPV» в младшей возрастной группе первое место занял Павел Фролов из гимназии № 1 (г.о. Балашиха). В старшей возрастной группе первое место занял Михаил Крашенниников из гимназии № 1 им. Баландина (г.о. Балашиха), второе место — Марк Жаров из Дома творчества № 1 им. В. Волошиной (г.о. Наро-Фоминск), третье место — Руслан Измайлов из гимназии № 1 им. Баландина (г.о. Балашиха).

Соревнование прошло в атмосфере здоровой конкуренции и высокого духа, что способствовало развитию навыков участников и их стремлению к новым достижениям.

Олимпиада направлена на популяризацию инженерно-технического творчества среди школьников и развитие практических навыков, необходимых для будущих профессий в областях авиации, робототехники, информационных технологий и системного инжиниринга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.