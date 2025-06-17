В Подмосковье подвели итоги голосования за объекты благоустройства

В Подмосковье подвели итоги Всероссийского голосования за объекты благоустройства. Об этом сообщают пресс-службы министерств благоустройства, информации и молодежной политики Московской области.

«На прошлой неделе завершилось Всероссийское голосование за объекты благоустройства. В нем приняли участие более 777 тыс. жителей региона. Так, в Балашихе победителем стала Парковая улица и площадь перед Ледовым дворцом — 14,3 тыс. человек. 25,8 тыс. человек выбрали Славянский бульвар в Подольске, еще 27,7 тыс. — Красковский карьер в Люберцах. Жители всегда лучше понимают, что нужно: где надо привести в порядок парк или не хватает скверов для прогулок, в каком районе требуются дополнительные детские и спортивные площадки, общественные пространства», — сказал зампредседателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

В этом году, на голосовании были представлены 289 территорий из 54 городских округов Московской области. К реализации выбранных объектов приступят в следующем году. Позитивные изменения в городской среде, происходящие по итогам голосования, можно наблюдать на всей территории региона. Появляются новые современные парки, уютные скверы, общественные пространства и многофункциональные игровые и спортивные зоны.

Активнее всего в голосовании принимали участие жители Краснознаменска, Фрязино, Домодедово, Зарайска, Котельников, Бронниц, Орехово-Зуево и других муниципалитетов.

В работу активно включились волонтеры — они помогали жителям поучаствовать в опросе в образовательных учреждениях, а также в общественных местах. Активисты объясняли правила голосования и рассказывали о представленных территориях.

«В проекте ФКГС наши волонтеры участвуют уже 5 год и всегда подходят к нему со всей ответственностью. Каждый день без выходных почти 2 месяца ребята выходили на специальные точки в общественных местах и рассказывали жителям Подмосковья об объектах благоустройства. В этом году волонтерский штаб составил почти 4 тыс. человек. Благодаря четкой и слаженной работе активистов более 200 тыс. жителей региона смогли внести свой вклад в развитие Московской области. Больше всего человек к голосованию привлекли в Подольске, у них почти 23 тыс. голосов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Всероссийское голосование за объекты благоустройства прошло по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что властям нужно использовать все доступные и современные способы, чтобы добиться чистоты в регионе. Это работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, а также привлечение к ответственности нарушителей.

«Я считаю, что мы должны использовать все доступные нам законные и современные способы, чтобы добиться чистоты, которой справедливо требуют от нас жители — это, безусловно, работа управляющих компаний, муниципальных подразделений, но также привлечение к административной ответственности нарушителей», — заявил Воробьев.