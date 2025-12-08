В Подмосковье подвели итоги финала математической конференции для школьников

6 декабря в технопарке «Исток — РТУ МИРЭА» городского округа Фрязино состоялся финальный этап научно-исследовательской конференции «Математический научный форум школьников Московской области». В этом событии приняли участие более 20 обучающихся в возрасте от 11 до 15 лет, которые представили различные городские округа Подмосковья как индивидуально, так и в составе команд. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По итогам конференции победу одержал Тимур Голузин, ученик Свердловской школы им. М. П. Марченко городского округа Лосино-Петровский. Второе место занял Захар Праскунин, ученик Гимназии № 10 городского округа Луховицы. Обладателем третьего места стал Кирилл Пичушкин, ученик Образовательного центра «Лидер» городского округа Красногорск.

Во время финального этапа ребята представили свои научные работы по следующим направлениям: разработка и применение вычислительных методов, математическое моделирование реальных процессов и явлений, использование математических и программных инструментов в науке и технике, прикладные проекты на стыке математики и цифровых технологий. Каждое выступление сопровождалось авторской презентацией и проходило перед компетентным жюри, в состав которого вошли педагоги и эксперты технопарка «Исток», учителя математики ведущих школ Московской области и представители научно-образовательного сообщества.

Все участники финала получили именные сертификаты, а победители и призеры конференции были награждены умными колонками, дипломами и памятными призами.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.