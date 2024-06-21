Фото - © Источник: пресс-служба Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 13:17

В Подмосковье подписано соглашение о сотрудничестве в сфере утилизации отходов

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов подписал соглашение о сотрудничестве в сфере рационального обращения с отходами с генеральным директором «ПК Вторалюминпродукт» Ильей Качапиным, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

«Сегодня мы подписали второе значимое для области соглашение о взаимодействии по переработке отходов. Это важный шаг к созданию чистой и здоровой среды для жителей. Уверен, что сотрудничество станет долгосрочным и продуктивным, стимулируя не только решение конкретных проблем, связанных с отходами, но и созданию благоприятной экологической обстановки в регионе», — сказал Мурашов.

Компания занимается сбором и утилизацией различных типов отходов, включая лом, электронику, старую технику, а также самолеты, вагоны, средства военного комплекса.

Благодаря современным безопасным технологиям рециклинга на предприятии извлекают до 98% черных и цветных металлов, которые можно использовать повторно.

Наша общая цель — сберечь природные ресурсы и вовлечь как можно больше отходов во вторичный оборот.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.