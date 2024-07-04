В Подмосковье подписано 21 соглашение о выдаче ИТ-гранта

«Создание и поддержание эффективной коммуникации с нашими ИТ-компаниями — это долгосрочная, стратегическая задача. Это позволяет нам совместно находить новые возможности для роста и развития, улучшать региональные меры поддержки и грантовые программы под реальные потребности организаций. Такой подход повышает эффективность и результативность нашей работы с ИТ-компаниями. Они видят в нас надежного партнера, готового принимать активное участие в их развитии на долгосрочной основе», — поделился первый заместитель директора Московского областного центра информационно — коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

Ключевыми направлениями работы компании-грантополучателя являются реализация и развитие межбанковских технологических решений, финансовых платформ, автоматизированных банковских систем, маркетплейсов, веб и мобильных приложений.

Подать онлайн-заявку может компания, которая зарегистрирована в Подмосковье, имеет выручку от разработки программ или производства компьютерной техники не менее 70% и осуществляет основную деятельность в соответствии с ОКВЭД: 26.20, 62.01, 62.02, 62.03, 62.09, 63.11.1. При этом субсидия предоставляется, если в штат организации принято не менее 5 новых высококвалифицированных сотрудников. Кроме того, новые сотрудники не должны работать в Московской области минимум 12 месяцев до трудоустройства, в том числе в качестве самозанятых и индивидуальных предпринимателей.

С подробными условиями получения грантов и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.