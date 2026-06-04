В Подмосковье подготовили 19 лидеров клуба «Устойчивая семья»

Курс повышения квалификации для специалистов семейных центров завершился 4 июня 2026 года в ГКУ МО «ЦИСС» в Подмосковье. Удостоверения и статус сертифицированных лидеров клуба «Устойчивая семья» получили 19 психологов и педагогов-психологов, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Обучение прошло в рамках исполнения поручения президента РФ и стратегической программы «Дети в семье» уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Программа включала дистанционные и очные тренинги, самостоятельную работу и практические занятия на базе ГКУ МО «ЦИСС».

Слушатели освоили методы сопровождения семей группы риска социального сиротства, техники проведения тренингов по программе «Азбука счастливой семьи», приемы мотивационного интервьюирования и игровые форматы вовлечения родителей, в том числе квест «Пять дверей семейного терема». В ведомстве отметили, что подготовка направлена на развитие профессиональных навыков специалистов и интеграцию клубов в систему поддержки кризисных семей. В ближайшее время выпускники начнут внедрять семьесберегающие практики в центрах помощи семье и детям по всему региону.

«Клубы „Устойчивая семья“ дают родителям реальную поддержку: здесь они осваивают безопасные приемы воспитания, получают эмоциональную опору и доступ к ресурсам. Это помогает возвращать детей в родные семьи и снижать риск их изъятия», — пояснила региональный тренер по Московской области Наталья Симакова.

Она добавила, что цель программы — подготовить сертифицированных лидеров для развития клубов в каждом округе Подмосковья.

«Обучение дало мне конкретные инструменты для работы с родителями в кризисе. Практические тренинги и игровые форматы помогают снять барьер недоверия и вовлечь семьи в восстановление отношений», — отметила педагог-психолог семейного центра «Гармония» Мария Кудряшова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.