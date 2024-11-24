В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 18 по 22 ноября

На территории Московской области инспекторский состав министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит проверки содержания дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляют ремонт асфальтового покрытия, детских площадок и входных групп многоквартирных домов. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В период с 18 по 22 ноября прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих городских округах:

В Серебряных Прудах проведены работы по замене перегоревших фонарей уличного освещения в селе Глубокое у домов № 20 и 84. На территории Лобни выполнен косметический ремонт стен подъезда в местах общего пользования дома № 1 по улице Ленина. А в Жуковском проведены работы по утеплению фасада дома № 3 на улице Гагарина.

В Коломне ликвидированы навалы твердых коммунальных отходов на территории контейнерной площадки у дома № 22 на улице Пролетарской. А на территории Ступино выполнен ремонт кровли дома № 38к1 по улице Калинина. В городском округе Наро-Фоминск проведены работы по замене малых архитектурных форм на улице Ленина и Латышской.

В Дмитрове произведена герметизация межпанельных швов дома № 4 в поселке Орево. А в Котельниках проведены работы по замене приборов освещения в местах общего пользования дома № 1к1 на Сосновой улице. В городском округе Дзержинский проведена ревизия содержания этажного электрического щитка в доме № 11 по улице Ленина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.