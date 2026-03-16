В Подмосковье подали около 5 тыс заявок на регистрацию спецтехники

С начала 2026 года жители и компании Подмосковья подали порядка 5 тыс заявок на регистрацию самоходных машин через региональный портал госуслуг. Онлайн-сервис позволяет оформить учет техники и сопутствующие услуги дистанционно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Сначала 2026 года услугой «Государственная регистрация самоходных машин и других видов техники» на портале госуслуг Московской области воспользовались около 5 тыс раз.

Через сервис можно подать заявление на регистрацию спецтехники, снятие ее с учета, внесение изменений в регистрационные данные, получение справки о регистрации и знака «Транзит».

Услуга доступна физическим и юридическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям — собственникам самоходных машин и другой спецтехники. Для подачи заявления необходимо заполнить онлайн-форму, прикрепить паспорт техники и документ, подтверждающий право собственности, а также оплатить госпошлину. Ее размер зависит от основания обращения.

Сервис размещен на портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Регистрация и учет».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.