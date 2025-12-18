В Подмосковье подали более 5 тыс заявлений на госэкспертизу стройпроектов онлайн

С начала 2025 года онлайн-услугой «Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий» на портале госуслуг Подмосковья воспользовались более 5 тысяч раз. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Получить ее могут индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которые планируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или иные работы на собственном участке или земле другого правообладателя (застройщика или технического заказчика).

Положительное заключение экспертизы является документом, необходимым для получения разрешения на строительство. Без него начинать работы запрещено.

Услуга предоставляется платно.

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» жители Московской области могут получать онлайн услуги на региональном портале госуслуг. Нацпроект направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.