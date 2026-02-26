В Подмосковье подали 650 заявок на возобновление подачи газа онлайн

Жители Подмосковья оформили более 650 онлайн-заявок на возобновление подачи газа после устранения нарушений на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Газоснабжение». Ею могут воспользоваться собственники частных домов и квартир в многоквартирных домах. Для подачи заявки необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и выбрать удобную дату проведения работ.

После регистрации обращения с заявителем связывается сотрудник АО «Мособлгаз». Он подтверждает выбранную дату или при необходимости предлагает перенести визит.

Вызов мастера для возобновления подачи газа предоставляется бесплатно. Работы оплачиваются по прейскуранту АО «Мособлгаз». Акт о выполненных работах направляется в личный кабинет на регпортале, его нужно подписать электронной цифровой подписью в течение семи календарных дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что порталом госуслуг сегодня пользуется абсолютно большая часть населения страны, учитывая, что зарегистрироваться на «Госуслугах» можно с 14 лет.

«Мы видим, что старшее поколение тоже разбирается в технологиях и может получать дистанционно муниципальные, региональные и федеральные услуги. Все массовые социальные услуги мы перевели в электронный вид», — сказал Воробьев.