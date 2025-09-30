В Подмосковье отметили День воссоединения с новыми регионами

30 сентября 2022 года с Россией воссоединились Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области. В третью годовщину этогоисторического события подмосковные единороссы организовали патриотические акции, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

В Видном Ленинского округа в честь Дня воссоединения прошел автопробег, в котором участвовали сторонники и члены «Единой России», молодогвардейцы, муниципальные депутаты и местные жители. Колонна автомобилей, украшенных флагами России и символикой партии, проехала по центральным улицам города под патриотические песни.

«Более 20 автомобилей собрались в автопробеге, который уже стал доброй традицией в Ленинском округе. Мы выражаем солидарность с жителями новых субъектов Российской Федерации и вместе отмечаем этот важный день в истории нашей страны», — отметил секретарь местного отделения «Единой России» Станислав Каторов.

В Люберцах в День воссоединения состоялось торжественное открытие мемориального мурала, посвященного памяти люберчан, отдавших жизни в Великой Отечественной войне, локальных войнах и в ходе проведения специальной военной операции. Организатором мероприятия выступили депутаты фракции «Единая Россия» в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» и проекта «Историческая память».

В Лотошино активисты местного отделения партии совместно с депутатами, волонтерами и школьниками Ошейкинской школы организовали массовый флешмоб. В честь памятной даты участники акции выстроились в надпись «Россия 89» — по числу всех регионов страны. Аналогичные мероприятия прошли, в частности, в Серпухове и Долгопрудном.

В Жуковском активисты «Единой России», волонтеры «Молодой Гвардии» и жителигорода создали живую композицию в цветах российского триколора, а также развернули флаги в знак солидарности и единства с жителями новых регионов.

«Подобные инициативы играют особую роль в патриотическом воспитании и укреплении гражданской позиции общества. Флешмоб стал ярким проявлением общих ценностей и стремления к сохранению исторической памяти», — подчеркнул депутат местного Совета от «Единой России» Сергей Гридунов.

В Орехово-Зуевском округе активисты «Молодой Гвардии» совместно с партийцами и студентами в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» провели акцию «Триколор», развернув флаг страны впечатляющих размеров — 55 метров в длину и 27,5 метра в ширину.

Кроме того, в Лыткарине, Рузе и Чехове партийцы провели для школьников уроки Мужества, посвященные воссоединению с новыми регионами.

В Клину 27 сентября прошел традиционный фестиваль единоборств, приуроченный к памятной дате. Мероприятие, соорганизатором которого выступила «Единая Россия», собрало около 400 участников, в том числе детей из ДНР, проживающих в местном ПВР.

Как отметил секретарь подмосковного отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, сегодня отмечается одна из важных дат в истории России.

«Наш Президент и главы новых регионов подписали договоры, которые изменили жизнь миллионов людей. Официально и навсегда мы стали единой страной, одной семьей. Общие испытания нас только сплотили», — подчеркнул он.

Как напомнил Игорь Брынцалов, с первых дней СВО подмосковная «Единая Россия» отправила новым регионам более 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Кроме того, жителям новых территорий помогают волонтеры, медики, строители и другие специалисты из Подмосковья.