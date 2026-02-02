В Подмосковье отметили День работника лифтового хозяйства 1 февраля

В Подмосковье 1 февраля поздравили сотрудников лифтового хозяйства, которые обеспечивают бесперебойную и безопасную работу лифтов в многоквартирных домах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В России 1 февраля отмечается День работника лифтового хозяйства. Эта дата выбрана в честь постановления об организации производства лифтов, принятого в 1949 году. За 77 лет отрасль значительно развилась, и сегодня специалисты ежедневно обеспечивают надежную работу лифтового оборудования.

В Подмосковье насчитывается более 53 тысяч многоквартирных домов, из которых свыше 13 тысяч оборудованы лифтами. В каждом доме установлено от одного до десяти и более подъемников. За их исправностью следят тысячи лифтеров, инженеров, механиков, диспетчеров и монтажников.

Работа сотрудников лифтового хозяйства включает регулярные проверки оборудования, оперативное устранение неисправностей и модернизацию лифтов для повышения их безопасности и энергоэффективности. Специалисты часто работают в сложных условиях и внеурочное время, чтобы обеспечить комфорт и безопасность жителей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.