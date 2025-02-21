В Подмосковье от коронавирусного энтерита привили почти 20 тыс собак в 2024 г

Коронавирусный энтерит — инфекционное заболевание, представляющее угрозу здоровью и жизни питомцев, наиболее восприимчивыми к которому молодые собаки до года, в особенности щенки до 5-6 месяцев. Опасность болезни в том, что она поражает желудочно-кишечный тракт. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Как отмечают ветеринары, к симптомам, которые должны насторожить владельца, относятся апатия, снижение аппетита или отказ от еды. При длительном латентном течении появляются признаки истощения организма и нарушения работы сердца. При острых формах симптомы более яркие и развиваются в течение 1-5 дней после заражения и характеризуются рвотой, лихорадкой, анорексией и общей интоксикацией.

Главный способ уберечь питомца от заболевания — своевременная вакцинация.

На базе ветстанций министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области прививки от данного заболевания доступны в комплексных вакцинах Мультикан-6, Мультикан-8 и Мультикан-4. Для того, чтобы подобрать вакцину, подходящую для вашего питомца, необходимо записаться на прием в ветклинику по номеру единого регионального колл-центра в сфере ветеринарии: 8(495)668-01-25 или на сайте регпортала госуслуг.

В прошлом году данными препаратами было привито свыше 19,6 тыс. собак.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.