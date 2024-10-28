В Подмосковье опубликовано 94 закупки с 21 по 25 октября

С 21 октября по 25 октября 2024 года Комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 94 закупки, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту участков тепловых сетей в Подольске, Дмитровском округе, Дубне, Люберцах, Лотошине; по капремонту котельных в Наро-Фоминске, а также по строительству участков тепловых сетей в Серпухове.

В Раменском городском округе ищут подрядчика для строительства блочно-модульной котельной.

В рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» предстоят следующие капремонты: Центр образования для детей и взрослых» в Ногинске, дворец детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне, Центр дополнительного образования «Истоки» в Электрогорске, «Центр детского творчества» в Коломне, «Центр развития творчества детей и юношества» в Чехове. В г.о. Пушкинский, Павлово-Посадском округе, Домодедове, Королеве, Серпухове, Долгопрудном, Щелкове, Наро-Фоминске, Жуковском будут производиться работы по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детских садов.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе (ЕИС) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками (ЕАСУЗ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в Электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.