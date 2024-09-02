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В Подмосковье опубликовано 39 закупок за неделю

С 26 августа по 30 августа 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области в единой информационной системе и на едином портале торгов ЕАСУЗ опубликовано 39 закупок, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, например, продолжается реализация программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами», опубликованы закупки на выполнение работ по капитальному ремонту центральных тепловых пунктов в городском округе Лыткарино; капремонт котельных в Дмитровском г. о.; строительство новых блочно-модульных котельных ожидается в городском округе Щелково.

Также предстоит капремонт стадиона «Полет» в г. о. Лыткарино.

Работы по капитальному ремонту здания детского сада будут производиться в Богородском городском округе; по капремонту школ в Щелкове, Можайском и Орехово-Зуевском округах.

Планируется реконструкция улицы Угольная и реконструкция участка Осташковского шоссе в городском округе Мытищи, а также строительство путепровода в Балашихе.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.