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В Подмосковье определили победителей конкурса на лучший дизайн карты «Стрелка»

На портале «Добродел» завершилось голосование жителей Московской области за победителя конкурса на лучший дизайн транспортной карты «Стрелка». АО «Мострансавто» совместно с Минтрансом Подмосковья проводили это мероприятие в Год семьи, чтобы напомнить об истинной ценности родственных отношений, совместных праздников, семейных традиций, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В рамках конкурса поступило свыше 100 работ. Жюри выбрало 10 лучших макетов, а жители Подмосковья выражали свое мнение с помощью онлайн-голосования. Фаворитами стали София Габышева, за которую было отдано 82 голоса, Сергей Слепов — 68 откликов и Виктория Стрельникова — 65 голосов. Работы призеров конкурса появятся на лимитированной серии карты «Стрелка».

Мострансавто обслуживает порядка 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4700 автобусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.