В Подмосковье определили победителей грантового конкурса «Движения первых»
Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» в период с 31 января по 3 марта провело конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектных активностей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.
На конкурсный отбор было подано 5 567 заявок, 513 из которых были признаны победителями на общую сумму 1,4 млрд рублей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.
Победителями стали проекты:
- Научно-просветительская лаборатория «ПРОсвет»;
- Тематический воспитательный марафон «Виват, кадеты!»;
- Стартовая площадка для школьников в космическую и авиационную отрасли «Циклограмма пуска»;
- Спортивный фестиваль «Спорт на районе. Пушкино»;
- Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» в Лосино-Петровском;
- Скейт парк — второй дом. Фестиваль детской безопасности и культуры разумного экстрима и др.
Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.