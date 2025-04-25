В Подмосковье определили победителей грантового конкурса «Движения первых»

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» в период с 31 января по 3 марта провело конкурсный отбор на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на организацию и проведение проектных активностей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

На конкурсный отбор было подано 5 567 заявок, 513 из которых были признаны победителями на общую сумму 1,4 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Победителями стали проекты:

Научно-просветительская лаборатория «ПРОсвет»;

Тематический воспитательный марафон «Виват, кадеты!»;

Стартовая площадка для школьников в космическую и авиационную отрасли «Циклограмма пуска»;

Спортивный фестиваль «Спорт на районе. Пушкино»;

Астрономический фестиваль «Брюсовы горизонты» в Лосино-Петровском;

Скейт парк — второй дом. Фестиваль детской безопасности и культуры разумного экстрима и др.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.