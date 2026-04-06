В Подмосковье определили победителей этапа ЧВТ в физтех-колледже

В Физтех-колледже завершился региональный этап по компетенции «Аналитик транспортных данных» в рамках Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы». Участники разрабатывали решения для анализа и прогнозирования транспортных потоков.

Первое место занял Кирилл Коваль, второе — Егор Рябов, третье — Вячеслав Лупенков. Все они представляют Физтех-колледж. Четвертое место получил Илья Постовалов из Воскресенского колледжа, пятое — Артем Бабанов из Физтех-колледжа.

В ходе чемпионата студенты создавали интеллектуальную платформу для мониторинга и прогнозирования движения на основе данных GPS, камер и датчиков. Проекты были направлены на оптимизацию маршрутов, прогнозирование загруженности дорог, повышение безопасности и снижение углеродного следа. Главным экспертом выступила преподаватель Галина Базяк.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.