В Подмосковье определили лучших специалистов в сфере местного самоуправления

23 апреля на площадке Общественной палаты РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области — 2023».

Традиционный конкурс совета муниципальных образований Московской области проводился в 16 раз. Его целью является выявление и поддержка муниципальных служащих, сотрудников муниципальных учреждений, депутатов представительных органов муниципальных образований, руководителей органов территориального общественного самоуправления, а также старост сельских населенных пунктов, которые достигли значительных успехов в своей деятельности.

В этом году в конкурсе приняли участие представители из 23 городских округов Подмосковья.

В финал конкурса вышли 27 номинантов, которые были определены членами конкурсной комиссии в ходе заочного этапа. На очном заседании они смогли лично рассказать членам жюри о своих успехах и достижениях.

В ходе очного этапа были определены победители в 9 номинациях конкурса.

Исполняющий обязанности председателя совета муниципальных образований Московской области, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, приветствуя участников церемонии, подчеркнул, что при работе и деятельности в сфере местного самоуправления важно чувствовать проблемы другого человека, воспринимать их как свои собственные.

«От вашего профессионализма, от уровня вашей квалификации, от качества исполнения возложенных на вас задач зависит и качество жизни людей в муниципалитете. Ежегодно конкурсанты представляют на суд жюри свои лучшие идеи и проекты. Все они разные, но каждый из них демонстрирует не просто добросовестное выполнение должностных или общественных обязанностей, а является примером служения людям и Отечеству. И выбирать лучших из лучших — непростая задача для членов конкурсной комиссии», — отметил Мужальских.

Зампредседателя Мособлдумы Александр Наумов отметил, что работа в органах местного самоуправления является важной, ответственной, ведь от нее зависит благополучие жителей Подмосковья.

«Наш регион, Московская область, один из лидеров, можно сказать — флагман, который выходит на те рубежи, которые обозначены нашим президентом Владимиром Путиным и нашим обществом: рост экономики, инвестиционная привлекательность, привлечение квалифицированных кадров во все сферы, в том числе и в органы местного самоуправления. Отрадно, что этот традиционный конкурс выявляет и тиражирует ваши лучшие практики. Убежден, что все вы и ваша работа послужит на благо нашей Московской области», — сказал Наумов.

Председатель комитета по местному самоуправлению Мособлдумы Владимир Барсуков поздравил всех присутствовавших с днем местного самоуправления и отметил важность и актуальность проводимого советом муниципальных образований конкурса. А также призвал тех старост сельских населенных пунктов, руководителей органов ТОС, муниципальных служащих, которые еще не принимали участия в конкурсе, обязательно подать заявки в следующем году и представить на суд комиссии свои лучшие наработки, ведь Подмосковье славится своими трудолюбивыми и талантливыми людьми.

Участников церемонии поприветствовал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре Александр Луконин.

По итогам конкурса 2023 года, определили победителей и призеров в 9 номинациях: лучший специалист в сфере экономики и финансов, лучший специалист в социальной сфере, лучший специалист в сфере организационного, правового и кадрового обеспечения деятельности органов местного самоуправления, лучший специалист в сфере градостроительства, архитектуры, землепользования и строительства, лучший специалист в сфере информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления, лучший депутат представительного органа муниципального образования, лучший руководитель органа территориального общественного управления (ТОС), лучший староста сельского населенного пункта.

Кроме того, в торжественной обстановке исполняющий обязанности председателя совета муниципальных образований Московской области, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских вручил знак Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления «За развитие местного самоуправления» двум финалистам Всероссийской муниципальной премии «Служение»: директору МБОУ «Образовательный центр «Созвездие», депутату совета депутатов городского округа Красногорск Сергею Сюрину и начальнику управления дорожного хозяйства, транспорта и связи администрации Павлово-Посадского городского округа Нине Пастушенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.