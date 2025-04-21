В Подмосковье онлайн можно оформить разрешение на вселение членов семьи в соцжилье

В Московской области оцифрована муниципальная услуга для нанимателей жилья по договорам социального найма. Оформить ее можно на региональном портале. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.

«На портале госуслуг Московской области появилась еще одна услуга. Теперь гражданам, которые проживают в муниципальном жилье на условиях соцнайма, больше не нужно идти лично в администрацию муниципалитета, чтобы получить согласие на прописку. Подача заявления доступна онлайн, а электронный результат можно распечатать в центрах „Мои Документы“», — прокомментировала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Услугой «Получение согласия на вселение» могут воспользоваться наниматели жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, которым нужно прописать в качестве членов своей семьи родственников, не являющихся супругами, детьми, родителями заявителей. В рамках услуги также можно оформить согласие на обмен жильем, предоставленным на условиях соцнайма.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться через ЕСИА, выбрать свой муниципалитет, заполнить электронную форму и приложить документы.

Услуга предоставляется бесплатно. Если решение окажется положительным, то заявитель получит разрешение на вселение. На его основании можно будет оформить прописку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.